  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal mesafeli dijital destek

Avrupa'nın en genci Türkiye

Türkiye Kovid-19'la mücadele performansıyla dünya ortalamasına fark attı

1 milyon yazılımcı için eğitim seferberliği

ABD, X-37B uçağını uzaya yolladı
için kalan
Aktüel

Esenyurt'ta "yol verme" cinayeti

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:02:01 -
Esenyurt'ta "yol verme" cinayeti

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta trafikte çıkan tartışmada Onur Karamemiş'i (29) silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs 00.30 sıralarında Turgut Özal Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde trafikte seyir halindeyken Yiğit D. (21) ile Onur Karamemiş yol verme nedeniyle tartıştı.

İddiaya göre, tartışmanın devamında Karamemiş, Yiğit D'nin kullandığı aracın önünü keserek yanındaki silahla havaya ateş etmesi üzerine Yiğit D. Karamemiş'i tabancayla vurdu. Karamemiş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra firar eden Yiğit D. 14 Mayıs'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı