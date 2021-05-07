Esenyurt’ta yarın kurulacak pazar yerleri hangileri? Esenyurt’ta hangi pazarlar kurulacak? 8 Mayıs Cumartesi semt pazarları

Esenyurt’ta hangi pazarlar kurulacak? Artan koronavirüs vakaları yüzünden ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanmada tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı daha önce kapalı olan semt pazarlarının açık olacağını yayınladığı genelge ile duyurdu. Tam kapanma günlerinde semt pazarları cumartesi günü kurulacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazarda sadece yaş sebze, meyve ve fide satışı yapılacak.

Kurulmasına izin verilen Esenyurt’taki pazar yerleri

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası da yarın kurulacak semt pazarlarının listesini yayımladı. Yayınlanan pazarlar yeri listesinde Esenyurt’ta kurulacak olan pazar yerleri de merak ediliyor. İşte kurulmasına izin verilen Esenyurt’taki pazar yerleri:

Yenikent Kapalı Çarşamba Pazarı,

Yunus Emre Akçaburgaz Kapalı Perşembe Pazarı,

İncirtepe Açık Perşembe Pazarı,

Talatpaşa Kapalı Cuma Pazarı,

Kıraç Açık Cuma Pazarı,

Orhangazi Açık Cuma Pazarı,

Beygah Kapalı Cumartesi Pazarı,

Örnek Açık Cumartesi Pazarı,

Mehterçeşme Açık Pazar Pazarı.