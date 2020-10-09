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Aktüel Esenyurt'ta trafik kazası: 1 yaralı
Aktüel

Esenyurt'ta trafik kazası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 02:50:22 -
Esenyurt'ta trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Kup (26) yönetimindeki 34 DGC 466 plakalı otomobil, Doğan Araslı Bulvarı'nda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan Kup, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kup, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazada çarpmanın etkisiyle bir otomobil ve iş yerinde de maddi hasar oluştu.

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