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Aktüel Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi
Aktüel

Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:53:39 -
Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta faaliyet gösteren otobüs, minibüs ve ticari taksilerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Yolculara da temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulunuldu.

Denetimde, kurallara uymayan minibüs sürücülerine cezai işlem uygulandı.

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