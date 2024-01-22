Esenyurt'ta sokak sokak gezip önüne geleni bıçaklayan saldırgan bakın daha ne yapmış! Görüntüler ortaya çıktı
Esenyurt'ta önüne geleni bıçaklayan saldırganın evleri de taşladığı ortaya çıktı. Şüphelinin evleri taşlama anı kameraya yansıdı.
Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçmıştı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçaklamıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ederken, şahsın aynı saldırıda 2 kişiyi daha bıçakladığı ortaya çıktı.
Evleri de taşlamış
İsminin Abdullah Ö. olduğu öğrenilen saldırganın evleri de taşladığı öğrenildi. Şahsın evleri taşlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.