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Yerel Esenyurt'ta sokak sokak gezip önüne geleni bıçaklayan saldırgan bakın daha ne yapmış! Görüntüler ortaya çıktı
Yerel

Esenyurt'ta sokak sokak gezip önüne geleni bıçaklayan saldırgan bakın daha ne yapmış! Görüntüler ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-22 18:40:00 - 2024-01-22 18:44:39

Esenyurt'ta önüne geleni bıçaklayan saldırganın evleri de taşladığı ortaya çıktı. Şüphelinin evleri taşlama anı kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçmıştı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçaklamıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ederken, şahsın aynı saldırıda 2 kişiyi daha bıçakladığı ortaya çıktı.

Evleri de taşlamış

İsminin Abdullah Ö. olduğu öğrenilen saldırganın evleri de taşladığı öğrenildi. Şahsın evleri taşlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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