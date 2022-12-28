  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Esenyurt'ta skandal! Asın bu şerefsizleri
Gündem

Esenyurt'ta skandal! Asın bu şerefsizleri

İstanbul Esenyurt’ta gündüz vakti çevredekilerin hayatını hiçe sayan silahlı çatışmayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezalar getirilmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 21:39:00 -
Esenyurt'ta skandal! Asın bu şerefsizleri

Olay, Esenyurt’a bağlı Balıkyolu Mahallesi’nde sabah saat 10.40 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, G.Y. ve R.K. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Şahıslar karşılıklı olarak birbirlerine ateş ederken, olayda iki şahısla birlikte orada bulunan E.Ü. isimli şahıs da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıslar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alındılar

Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan G.Y. ve R.K. şahıslar, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde 17 adet boş kovan, 1 adet fişek ve 7 araçta fişek izlerine rastladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.Y. isimli şahıs tartıştığı kişiyi tanımadığını sorgulamasında, husumetlisi olduğunu düşündüğü bir şahsın olayı gerçekleştirmiş olabileceğini belirttiği öğrenildi.

Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada; her iki şahsın da toplam 19 adet çeşitli suçlardan kayıtları olduğu ayrıca R.K. isimli şahsın 2 ayrı dosyadan aranma kaydı olduğu tespit edilirken konuyla ilgili tahkikat işlemleriyse devam ediyor.

Kavga anı kamerada

Öte yandan G.Y. ve R.K. isimli şahıslar arasında çıkan silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine ateş açtıkları orada bulunan E.Ü. isimli şahsın da yaralandığı görüldü.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Adalet Bakanlığına ve Bekir Bozdağ'a çağrı yapan vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezalar getirilmesini istiyor.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakikat

Haberin baslangici guzel ,kis uykusuna yatan adalet sistemi elestirisi harika ama ordan idama varan yorumlar ise sanki her gun adam asan iran amerika cinliler dunyanin en guvenlikli ulkesiymis gibi anlatiyorlar.adalet bu adamlari yasadiklari her gune pismanlikla uyanacaklari bir ceza yaptirim vermekle olur .marmara da bir adayi ceza evine cevirsinler. Siyasi olmayan adli suclularin en azililari buraya nakledilsin.bir daha asla baska kara yuzu goremeyecekleri adaya .orada da bos oturturlmayacaklar uretecekler calisacaklar zarar verdiklerini maddi olarak tazmin edecekler ustune birde yedikleri ictikleri tukkettikleri oksijenin karsiligini verecekler .oyle olmaliki agir suc isleyen oraya dusmemek icin olumu dusunur olsun

kamil

hosgeldin yeni turkiye . sokakta yuruyemez olduk, uyruklari ne onuda yazsaydin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23