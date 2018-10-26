Esenyurt’ta polise silahlı saldırı
Esenyurt’ta devriye aracına kimliği belirsiz şahıslarca silahlı saldırı gerçekleştirildi.26 Ekim 2018 Cuma 21:12
Esenyurt’ta akşam saatlerinde devriye aracına kimliği belirsiz şahıslarca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis aracına isabet eden mermiler sebebiyle parçalanan camlardan hafif şekilde yaralanan polisler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Güvenlik kaynakları, polisin failleri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattığını belirtti.
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