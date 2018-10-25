Esenyurt'ta palet deposunda çıkan yangının sebebi belli oldu

Esenyurt'ta sabah saatlerinde palet deposunda çıkan yangınla ilgili 2 çalışan gözaltına alındı. Yangının çıkış sebebinin ise üşümemek için varil içinde yakılan ateşin neden olduğu olduğu öğrenildi.

Varil devrilince yangın çıktı

Esenyurt'ta sabah erken saatlerde palet deposunda çıkan yangın sonrası 2 fabrika büyük hasar görmüştü. Yaşanan olayla ilgili orada kaldığı belirlenen 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yangının çıktığı palet deposunda çalıştıkları ve orada kaldıkları öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre şüpheli 2 şahıs burada gece üşümemek için varil içerisinde ateş yaktı. İddiaya göre ateşin içinde bulunduğu varilin devrilmesiyle ateşler bir anda paletlere sıçradı ve büyük bir yangın çıktı. Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonrası 2 yabancı uyruklu çalışan gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şahısların sorgusu devam ediyor.