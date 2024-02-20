Esenyurt'ta otomobil alev topuna döndü
Esenyurt'ta seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü! Yangına müdahale edilirken araçta patlamalar oldu.
Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte alevlerin arasında kalan itfaiye erleri şans eseri yara almadan kurtulurken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi 1993 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü otomobili yol kenarına park ederek araçtan inerken, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Müdahale sırasında otomobilde patlama meydana geldi. İtfaiye erleri patlama sırasında alevlerin arasında kalırken, şans eseri yara almadan kurtuldu. Yangın güçlükle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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