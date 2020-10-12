Esenyurt'ta öldürdüğü kadını 3 gün evinde saklayan sanık 18 yıl hapse çarptırıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, birlikte yaşadığı Elif Özde Uzun'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erhan Taslı ‘’haksız tahrik altında kasten öldürme’’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Taslı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, her ne kadar iddianamede sanık ile maktulün gayrı resmi olsa da birlikte yaşamaları nedeniyle ‘eşini kasten öldürme’’ suçundan cezalandırılması istense de, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına ve doktrindeki açıklamalara göre eş kavramından kastın Medeni Kanun gereği usulüne uygun evlenmiş olan kişilerin olduğu ve imam nikahlı karı kocaların ya da birlikte yaşayan çiftlerin bu madde kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.



Mütalaada, tüm dosya kapsamından anlaşılacağı üzere sanığın maktulün kendisini aldatmasını öğrenmesi üzerine öldürdüğü, bu sebeple sanığın eyleminin ''haksız tahrik'' kapsamında kaldığı belirtildi. Sanık Erhan Taslı’nın ‘’haksız tahrik altında kasten öldürme’’ suçundan 12 yıldan 18 yılına kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Erhan Taslı, evdeki birçok işi kendisinin yaptığını, hiçbir şekilde eşini üzmek istemediğini ifade ederek, ‘’Kahvaltıyı ben hazırlıyordum, camları dahi siliyordum. İsteklerini yerine getiriyordum. Ben sevgiyi seçtim, aşkı seçtim. Ben sadece sevdim. Eşimi aileme tercih ettim. Bunların dikkate alınmasını talep ediyorum.’’ diye konuştu.



Sanık Taslı son sözünde ise ‘’Sadece sizi vicdanınıza bırakıyorum.’’ dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Erhan Taslı’yı, "kasten öldürme’’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın eylemini maktulden kaynaklanan haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinden cezasını 18 yıla indirdi.



Sanığın eylemi gerçekleştirirken, vurduğu bıçak darbesi, olaydan sonra maktul ve küçük kızı ile beraber aynı konutu paylaşması, maktulün arkadaşlarına karşı maktulün telefonunu kullanarak iletişim kurması, daha sonra da küçük kızı evde tek başına bırakarak olay yerinden kaçmasını göz önüne alan mahkeme, sanığın bu eylemlerinin ve hareketlerinin gösterdiği kişilik özellikleri dikkate alınarak, takdiri indirim uygulamadı.





- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Elif Özde Uzun ile sanık Erhan Taslı’nın gayri resmi olarak 10 yıldır beraber yaşadıkları, 13 Haziran 2019'da maktulün evinde bıçaklanmış vaziyette bulunduğunu belirtilmişti.



Sanık Taslı'nın olayı gerçekleştirdikten sonra kapıyı kilitlediği, kızına da 'Sakın odaya girme, sessiz ol, annen uyuyor, onu rahatsız etme.' dediği bildirilen iddianamede, durumdan şüphelenen maktulün iş arkadaşlarının olay yerine gittiği, koku nedeniyle komşulara haber verdikleri, sanığın suçta kullandığı bıçağı ve maktulün cep telefonunu kanala attığı kaydedilmişti.



İddianamede, zanlı Erhan Taslı'nın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.



