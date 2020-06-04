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Aktüel

Esenyurt’ta minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt’ta evinin önünde oyun oynarken minibüs çarpan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:43:37 -
Esenyurt’ta minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt’ta evinin önünde oyun oynarken minibüs çarpan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay, İncirtepe Mahallesi 245’inci Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.G. (7) oyuncak arabasıyla evinin önüne çıkarak oynamaya başladı. Bu sırada iddiaya göre sokağa giren minibüs E.G.’yi altına aldı. Bir süre sonra vatandaşların uyarmasıyla çocuğa çarptığını fark eden sürücü, aracı geri çekerek çocuğu kucağına aldı. Önce yakında bulunan tıp merkezine kaldırılan çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile başka bir hastaneye sevk edilmişti. 7 yaşındaki çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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