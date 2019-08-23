0553 313 94 23

Esenyurt’ta maskeli hırsızlar kuruyemiş deposunu soydu

Esenyurt’ta bir kuruyemiş markasına ait depoyu soyan yüzleri maskeli soyguncular 5 bin TL değerinde Antep fıstığı çalarak kayıplara karıştı.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:06
Esenyurt’ta maskeli hırsızlar kuruyemiş deposunu soydu

Esenyurt’ta bir kuruyemiş markasına ait depoyu soyan yüzleri maskeli soyguncular 5 bin TL değerinde Antep fıstığı çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, dün Gökevler Mahallesi 563. Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokak üzerinde bulunan bir markaya ait kuruyemiş deposunu gözetleyen hırsızlar, çevrede kimsenin olmadığını görünce ticari araçla yanaşmaya başladı. Yüzüne maske takan hırsızlardan bir tanesi levye ile deponun kilidini kırarak içeriye girerken, diğeri ise aracı yanaştırdı.


Kutuları yırtarak Antep fıstığı aradılar


Depo içerisine giren hırsızlar, buradaki kartonları yırtarak diğer kuruyemişlerden pahalı olan Antep Fıstığını bulmaya çalıştı. Antep fıstığının olduğu paketi bulan hırsızlar kutularla araca yükledi. Hırsızlar yaklaşık 5 bin TL değerinde kuruyemiş çaldı.



Depo çalışanları hırsızları son anda fark ederek kovaladı


Depodan malların çalındığını gören üst kat çalışanları acil bir şekilde aşağıya inerek müdahale etmeye çalıştı. Araca kutuları yükleyen hırsızlar arkadaşlarının uyarısı üzerine, hızlı bir şekilde araca binerek kapısı açık bir şekilde kaçmaya başladı. Maskeli soyguncular levyeyi de olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Maskeli kuruyemiş hırsızları kamerada


Esenyurt’ta yaşanan kuruyemiş hırsızlığı ve yaşanan kovalamaca saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların kapıyı açtığı, ticari aracın yanaştığı ve kutuları yırtarak paketlere bakıp araca yükledikleri, sonrasında ise iş yeri çalışanlarından kaçtıkları görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane’de kaçak avlanan balıkçılara 4 bin 320 lira ceza kesildi
    1. Gümüşhane’de kaçak avlanan balıkçılara..
    2. Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye karşı..
    3. Vali Taşbilek Satala Antik Kentindeki..
    4. Akdeniz'de peş peşe depremler
    5. MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya
    6. Arzu Gür kimdir nerelidir? İstanbul..
    7. Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı’nda..
    8. Beşiktaş taraftarı buluşuyor! Muhtemel..
    9. ﻿Aksaray'da otomobil tıra çarptı: Ölü..
    10. Bursa'da cinayet sanığı, ölen gencin..
    11. Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele..
    12. Van’da 342 kilo eroin ele geçirildi
    13. 2 bin rakımda doğal "bal" bereketi
    14. Start yarın veriliyor! Erdoğan..
    15. Önal İnaltekin kimdir? Önal İnaltekin..
    16. Bee’o Propolis’ten doğal ve besleyici..
    17. Kolunu makineye kaptıran genç ağır..
    18. TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye..
    19. Yüzmeyi sevenler Nilüfer’in..
    20. Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni..
    21. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    22. Erzincan'da otomobil bariyerlere..
    23. Ali Çevik kimdir nereli ve kaç..
    24. Tunus Başbakanı Şahid görevini devretti
    25. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi..
    26. (Özel) Eşine o sözü söyleyen yandı...
    27. Tarım alanlarının yeni bekçileri..
    28. Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2..
    29. Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk oluyor
    30. (Özel) Karga ile taksi şoförlerinin..
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!