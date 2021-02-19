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Gündem Esenyurt'ta kağıt toplama kavgası
Gündem

Esenyurt'ta kağıt toplama kavgası

Esenyurt'ta kağıt toplayan Afgan uyruklu yaklaşık 30 kişilik iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 04:05:00 -
Esenyurt'ta kağıt toplama kavgası

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Osman Gazi Mahallesi 1659 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt ilçesinde kağıt toplaya Afgan uyruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 30 kişi arasında tartışma çıktı. Kağıt toplama yerlerini paylaşamadıkları sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada iki grup birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çevik kuvvet ve özel harekat dahil olmak üzere çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

Ekipler kavgayı sonlandırırken, olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. 3 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kavgaya karıştığı tespit edilen 10 Afgan uyruklu şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polisin incelemesi devam ediyor.

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