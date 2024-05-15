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Sosyal Medya Esenyurt'ta ırkçı bir site yöneticisinden göçmen kiracıya çirkin sözler! Ailesinin önünde büyük terbiyesizlik
Sosyal Medya

Esenyurt'ta ırkçı bir site yöneticisinden göçmen kiracıya çirkin sözler! Ailesinin önünde büyük terbiyesizlik

Yeniakit Publisher
2024-05-15 23:34:00 - 2024-05-15 23:54:25

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin yöneticisi, aidatı geciktirdiği gerekçesiyle göçmen bir vatandaşa hakaretler savurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın öncülük ettiği göçmen düşmanlığı ülke genelinde hızla yayıldı.

Sosyal medyada göçmen bir vatandaşa yönelik şiddet eylemi izleyenlere büyük utanç yaşattı.

Esenyurt'ta site yöneticisi ırkçı şahıs, aidatını geciktirdiği iddiasıyla göçmen vatandaşı ailesinin gözleri önünde darbetti.

Görüntülerde, Türklüğüyle övünerek ırkçılık yapan site yöneticisi, “Sen mi Türksün ben mi Türk’üm. Burası Türkiye. Sus boğarım seni gerizekalı.” ifadelerini kullanıyor.

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