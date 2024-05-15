Esenyurt'ta ırkçı bir site yöneticisinden göçmen kiracıya çirkin sözler! Ailesinin önünde büyük terbiyesizlik
İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin yöneticisi, aidatı geciktirdiği gerekçesiyle göçmen bir vatandaşa hakaretler savurdu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın öncülük ettiği göçmen düşmanlığı ülke genelinde hızla yayıldı.
Sosyal medyada göçmen bir vatandaşa yönelik şiddet eylemi izleyenlere büyük utanç yaşattı.
Esenyurt'ta site yöneticisi ırkçı şahıs, aidatını geciktirdiği iddiasıyla göçmen vatandaşı ailesinin gözleri önünde darbetti.
Görüntülerde, Türklüğüyle övünerek ırkçılık yapan site yöneticisi, “Sen mi Türksün ben mi Türk’üm. Burası Türkiye. Sus boğarım seni gerizekalı.” ifadelerini kullanıyor.
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