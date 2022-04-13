Esenyurt’ta elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?
İstanbul Esenyurt’ta pek çok mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor. Bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yaşanan kesintilerin ne zaman saat kaçta sona ereceği araştırılmaya başlandı. Peki, Esenyurt elektrik saat kaçta gelir?
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde pek çok mahalleyi etkileyen elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı mahallelerde yaşayanlar “Esenyurt’ta elektrik saat kaçta gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Esenyurt’ta elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk/ HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KARTAL, KAZ, KOTA, KOZA, MARTI, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAMANYOLU, TEPE, TOYGAR, YAPRAK, YEŞİLDİREK, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAKAYIK sk/ NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU, BADEL, DAMLA sk/ PİRİ REİS mah 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Söz konusu mahalleri etkileyen kesinti 13 Nisan Çarşamba saat 09.00'da başladı ve 15.00'te sona erecek.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 383., 395. sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Söz konusu mahalleleri etkileyen kesinti 09.00'da başladı saat 17.00 civarında sona ermesi bekleniyor.