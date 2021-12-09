Esenyurt'ta dolandırıcılıktan aranan emlakçı bir de katil çıktı: 10 bin TL için...

Esenyurt'ta ev almak isteyen kişileri kandırarak 2 milyon lira vurgun yaptığı öne sürülen emlakçı, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yaklaşık bir ay önce Esenyurt'ta susturuculu silahla öldürülen bir kişinin katil zanlısı olduğu da ortaya çıktı. Cinayeti 10 bin liralık alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği öğrenilen katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok sayıda şikayet gelince harekete geçildi

İddiaya göre, Esenyurt'ta emlakçılık yapan Murat S., kendi ofisinde çaycılık yapan T.T.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaşı dolandırdı. T.T, ev sahibi olma hayaliyle patronuna 400 bin lira verdi. Çok sayıda vatandaşı dolandıran Murat S., 2 milyon lirayla kayıplara karıştı. Şikayetler üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, uzun çalışmanın ardından Murat S.’yi saklandığı Esenyurt'taki bir evde gözaltına aldı.

Susturucu takıp vurdu

Murat S.'nin Esenyurt'ta 11 Kasım Perşembe günü öldürülen Mustafa Akyol cinayeti ile ilgili de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından arandığı ortaya çıktı. Yakınları ulaşamayınca eve gelen polis ekipleri tarafından koltuğun üstünde oturur şekilde ölü bulunan 70 yaşındaki Mustafa Akyol’un susturucu silahla vurularak öldürüldüğü ve olayla ilgili Murat S.'nin arandığı öğrenildi.

10 bin TL için vurmuş!

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Murat S., cinayetten arandığı ortaya çıkınca cinayet Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Emniyetteki sorgusunda zanlının maktulü 10 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.