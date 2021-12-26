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Yaşam Esenyurt'ta dehşet! Lüks sitenin 17. katından atlayarak intihar etti
Yaşam

Esenyurt'ta dehşet! Lüks sitenin 17. katından atlayarak intihar etti

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs, lüks bir sitenin 17. katından atlayarak intihar etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 23:51:00 - 2021-12-26 23:56:54

Esenyurt’ta lüks sitede oturan yabancı uyruklu bir kişi 17. kattan aşağı atladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1069 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, esnaflık yapan Karim Alkappari isimli yabancı uyruklu şahıs, lüks bir sitenin 17. katından kendini aşağıya attı.

Olayı gören civardaki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önemli alırken, sağlık ekipleri ise Alkappari’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İnceleme başlatıldı

Polisin olay yerindeki çalışmalarının ardından yabancı uyruklu şahsın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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