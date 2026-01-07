  • İSTANBUL
Esenyurt'ta çıkan yangın söndürüldü! Tedbirsizlik az kalsın can alıyordu: 600 işçinin kaldığı bina küle döndü!
Gündem

Esenyurt’ta çıkan yangın söndürüldü! Tedbirsizlik az kalsın can alıyordu: 600 işçinin kaldığı bina küle döndü!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Esenyurt’ta çıkan yangın söndürüldü! Tedbirsizlik az kalsın can alıyordu: 600 işçinin kaldığı bina küle döndü!

Esenyurt’ta yaklaşık 600 işçinin barındığı 3 katlı konteynerde çıkan yangın, büyük bir faciaya davetiye çıkardı. Alevlere müdahale etmek isteyen işçiler, yangın tüplerinin boş çıkmasıyla şoke oldu. Can kaybının yaşanmadığı olayda, yüzlerce işçinin tüm eşyası küle döndü.

İstanbul Esenyurt Orhangazi Mahallesi’nde bulunan dev şantiye alanı, öğle saatlerinde alevlere teslim oldu. Yaklaşık 400 metrekarelik 3 katlı işçi konteynerinde, iddialara göre elektrik kaçağı nedeniyle başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Zaman zaman patlama seslerinin yükseldiği yangında yoğun duman gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın sonrası konteynerin bir bölümü çökerken, yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı 1648. Sokak'taki şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Zaman zaman küçük patlamaların da yaşandığı ve yoğun dumanın etrafa yayıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında bir bölümünde çökme oluşan konteyner, kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

YANGIN TÜPLERİNİN BOŞ OLDUĞUNU İDDİA EDİLDİ

Konteynerde kalan işçilerden Orhan Çoban, yangının öğle molasında oldukları sırada çıktığını belirterek, "Saatimiz dolmuş işe gidiyorduk. Üçüncü katta kalıyorum, alt koridora indiğimde bir kapıdan duman çıkıyordu. Elime bir tüp aldım, müdahale etmeye çalıştım ama yangın tüpü boştu, boş olduğu için müdahale edemedim." ifadelerini kullandı.

Sonrasında haber verdiği yetkililerin de müdahale ettiği yangının söndürülemediğini anlatan Çoban, yangının tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle çıktığını iddia etti.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını ancak mağdur olduklarını dile getiren Çoban, "Mal kaybımız var, hepimiz mağduruz. Telefonlarımız, elbiselerimiz, kimliklerimiz, cüzdanlarımız hepsi içeride kaldı." dedi.

Çoban, yangının neden çıktığının henüz anlaşılamadığını ifade ederek, yangın sırasında doğal gazdan kaynaklı patlamaların da yaşandığını, itfaiye ekiplerinin ise olay yerine geç ulaşabildiklerini öne sürdü.

Konteynerde kalan işçilerden Eyüp Yavuz ise "Yangın yan koğuşumuzda elektrik kaçağından dolayı çıktı. Ufak bir kablodan başladı, yayıldı, yangın tüpleri boştu, dolu olsaydı kurtarırdık." iddiasında bulundu.

Yavuz, konteynerde 400-600 arasında işçinin kaldığını, yangının başlamasıyla herkesi dışarı çıkardıklarını anlattı.

