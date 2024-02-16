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Siyaset Esenyurt'ta CHP ile terör sözcüsü DEM ittifakta anlaştı!
Siyaset

Esenyurt'ta CHP ile terör sözcüsü DEM ittifakta anlaştı!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 21:23:00 -
Esenyurt'ta CHP ile terör sözcüsü DEM ittifakta anlaştı!

İstanbul üzerinde pazarlıkları süren CHP ve terör sözcüsü DEM, Esenyurt ilçesindeki ittifakta anlaştı.

CHP, Esenyurt ilçesi için açıkladığı adayı Ali Gökmen'i geri çekti.

Özgür Özel genel başkanlığındaki CHP ile terör sözcüsü DEM Parti, Esenyurt'ta ittifak anlaşaması yaptı.

Daha önce açıklanan CHP Esenyurt adayı geri çekilirken yerine DEM Parti ile ortak bir adayın konulacağı belirtiliyor.

DEM'in sıcak baktığı adayı Barış Yarkadaş açıkladı!

CHP yandaşı Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen'in çekildiğini duyurdu.

Yarkadaş, Gökmen'in yerine CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'nın isminin geçtiğini dile getirdi. Yarkadaş, DEM Parti'nin Topkaya ismine sıcak baktığını da vurguladı.
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Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:

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