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Esenyurt'ta caddede çatlaklar oluştu, 34 bina boşaltıldı!

İstanbul Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle Orhan Gazi Caddesi trafiğe kapatıldı ve çevredeki 34 bina tahliye edildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:52
Esenyurt'ta caddede çatlaklar oluştu, 34 bina boşaltıldı!

Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi ve tahliye edilen 9 katlı binanın çevresindeki bazı binalar boşaltıldı. 

Çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kriz masası kuruldu, 34 bina boşaltıldı

Çalışmaların koordineli şekilde sürdürülebilmesi için olay yeri yakınındaki Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'nda kriz masası kurulurken, çevredeki 34 bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. 

Boşaltılan binalarda oturan vatandaşların olay yerindeki bekleyişi sürüyor. 

İstanbul Valilği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Güzelyurt mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 00:52
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