Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Kivi Sokak'taki beş katlı bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Alevlerin yayıldığını gören ev halkı, dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasara yol açan yangının, prize takılı şarj aletinin kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.