  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:47:43 -
Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Kivi Sokak'taki beş katlı bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Alevlerin yayıldığını gören ev halkı, dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasara yol açan yangının, prize takılı şarj aletinin kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda
Gündem

KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanmasının ardından A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür zor durumda kaldı. Gür..
Akıncı'ya hezimet yaşatan Ersin Tatar kim?
Gündem

Akıncı'ya hezimet yaşatan Ersin Tatar kim?

Türkiye düşmanı olarak bilinen Mustafa Akıncı'yı hezimete uğratarak KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar kim? Ersin Tatar'ın aile ha..
Haber gelince, arsa fiyatları fırladı!
Ekonomi

Haber gelince, arsa fiyatları fırladı!

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde otomotiv devleri Ford Otosan ve Volkswagen'in fabrika kuracağını duyurması bölgedeki arsa fiyatlarını artırd..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay