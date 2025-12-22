Esenyurt’ta alkol rezaleti! Ortalığı birbirine kattıktan sonra takla attı!
İstanbul Esenyurt’ta alkollü olduğu öne sürülen sorumsuz bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı, ardından aracıyla takla attı. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı kazada, araç içerisindekiler hafif yaralarla kurtulurken kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Alkolün etkisiyle trafiği savaş alanına çeviren sürücüye yönelik inceleme başlatıldı.
Olay, dün 00.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu iddia edilen sürücü, önce sokaktaki park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından ise araç takla atarken, olayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan kazayı anlatan Ramazan Kızılbay, "Araçta 3 kişi vardı, hızlı şekilde geliyorlardı. Önce park halindeki araca çarptılar, ardından ise takla attı araba. İçinde bulunan 3 genç hafif şekilde yaralanmıştı. Polise ifade verdiler, ardından ise hastaneye gittiler. Alkollü olduğu söylendi gençlerin" dedi.