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Aktüel Esenyurt'ta 2 adreste 272 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında
Aktüel

Esenyurt'ta 2 adreste 272 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında

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Esenyurt'ta 2 adreste 272 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Esenyurt'ta 2 adrese düzenlediği operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi; 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 adrese düzenlenen operasyonda toplam 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Esenyurt'ta operasyon yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 262 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 10 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 34 litre 450 gram aseton ve 1 kilo katkı maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.

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