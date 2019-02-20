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Esenyurt’a 3 bin show-roomluk kapalı çarşı

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, üç bin fabrikanın bulunduğu Esenyurt’ta, bu fabrikaların ürünlerinin teşhir edileceği üç bin show-roomdan oluşacak uluslararası bir ticaret merkezi yapacaklarını söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:06
Esenyurt’a 3 bin show-roomluk kapalı çarşı

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, Esenyurt için kültür- sanat, istihdam ve sanayi başta olmak üzere birçok alana dokunacak ve ilçenin imajını değiştirecek çok sayıda vizyoner proje ürettiklerini açıkladı. Ekinci’nin gündeme getirdiği projelerden birisi de ilçede Hong Kong, Şanghay gibi uluslararası ticaretin merkezi şehirlerinde örnekleri bulunan bir ticaret merkezini hayata geçirmek. Proje ile ilçenin istihdamına da katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sanayi üretiminde önde

Esenyurt’un sanayi anlamında çok gelişmiş olduğunu anlatan Azmi Ekinci, “İlçemiz İstanbul sanayisinin yüzde 21’ini, Türkiye’nin ise yüzde 4’ünü karşılamaktadır. Bu işletmeler ülke ihracatında da önemli rol oynamaktadır. Geliştireceğimiz vizyoner projelerle, belediye kaynaklarını kullanmadan, iş insanlarımızın önünü açarak ilçeyi uluslararası ticaret merkezi haline getireceğiz. Bu hedefi mize yönelik bir ticaret merkezi açma projemiz var. Bu projenin örneği Hong Kong, Şanghay gibi şehirlerde bulunmaktadır. İlçemizde üç bin fabrika var, bunların iki bini ihracat yapıyor. üç bin fabrikanın ürünlerinin sergileneceği, üç bin show- roomdan oluşan, 365 gün açık bir merkez olacak. Mimarisi de Kapalı Çarşı mantığında yapılacak. Firmalar ürünlerini burada sergilerken uluslararası müşterilerini de göğüslerini gere gere ilçemize getirecekler. Bu merkez sayesinde ilçemize yılda 60 bin yabancının geleceğini düşünüyorum. Bu merkez ilçenin ekonomik hayatını çok büyük oranda olumlu olarak etkileyecektir. Esenyurtumuz ticaret turizminin yapıldığı bir ilçe haline gelecektir. Gençlerimiz bu daha da gelişen sanayi atmosferinde ilçemizde daha kolay iş bulacaklardır“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:06
  1. İstanbul
  2. AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci

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