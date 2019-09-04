Esenyurt TEM bağlantı yolunda 7 araçlık zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda 1 TIR, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda 1 TIR, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken TEM bağlantı yolu durma noktasına geldi.

Olay, sabah 06:30 sıralarında Esenyurt- Bahçeşehir TEM Otoyolu’nda meydana geldi. 1’i TIR 7 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Esenyurt-Bahçeşehir TEM istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, kazaya karışan bazı araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

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