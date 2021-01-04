Esenyurt su kesinti saatleri | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma sebebiyle bazı ilçelerde 30 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, Esenyurt’un hangi mahallelerinde su kesintisi olacak?

Esenyurt su kesintisi hangi mahallede?

30 saatlik su kesintisinin hangi ilçe ve mahallelerde yaşanacağı merak ediliyor. Çalışma sebebiyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de bazı ilçelerinin bazı mahallerine su verilmeyecek.

Su kesintisi 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00’de başlayacak. 30 saatlik kesinti 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatlerinde sona erecek.

Esenyurt su kesintisi yaşanacak mahalleler şöyle: