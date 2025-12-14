Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iki çocuğun nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgası kontrol dışına çıktı. Çocukların tartışmasına dahil olan aile büyükleri, durumu sakinleştirmek yerine tansiyonu yükseltti. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grubun ellerindeki sopalarla birbirine saldırdığı ve mahallede büyük bir arbede yaşandığı görüldü.

KAVGA ANI KAMERALARA YANSIDI

Esenyurt’ta, iki çocuk arasında çıkan tartışmaya aileler dahil olunca mahalle savaş alanına döndü. Sopaların konuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bulunan bir sokakta, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olaya aile büyükleri de dahil oldu.

Sopaların havada uçuştuğu kavgada mahalle savaş alanına döndü. İki grup arasında yaşanan olayda, taraflar kendiliğinden dağılırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.