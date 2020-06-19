Esenyurt Meydan’da yüzlerce kişilik sosyal mesafeli cuma namazı

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde Esenyurt Meydanı’nda yüzlerce kişi 4’üncü kez kılınan cuma namazı kıldı. Sosyal mesafeli cuma namazı drone ile havadan da görüntülendi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde sosyal mesafe ve maske kurallarını öncelik olmak kaydıyla yüzlerce vatandaş Esenyurt Meydan’a gelerek cuma namazını kıldı. Vatandaşların kendi seccadeleri ile geldiği ve maskelerini taktıkları görüldü. Esenyurt Belediyesi namaz öncesinde tek kullanımlık seccade dağıtırken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda namaz öncesinde uyardı. Yüzlerce kişilik cuma namazı için Esenyurt Serhat Tirit Merkez Camisi etrafından toplanan vatandaşlar namaz esnasında drone ile havadan da görüntülendi.