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Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye kim saldırdı?

Necmi Kadıoğlu'nun Esenyurt Belediye Başkanı görevine seçilen Ali Murat Alatepe'ye son dakika silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıyı yapan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye kim saldırdı?

23 Kasım 2018 Cuma 14:14
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye kim saldırdı?

Necmi Kadıoğlu'nun Esenyurt Belediye Başkanı görevine seçilen Ali Murat Alatepe'ye son dakika silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıyı yapan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye kim saldırdı?

Saldırı girişimine uğrayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ali Murat Alatepe'ye saldıran kişinin kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:14
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