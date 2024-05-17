Esenlerli gençler Filistin’e destek için dans edecek
Esenler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kapsamında düzenlediği ‘3. Esenler Gençlik Günleri’nde Gazze direnişine destek vermek amacıyla “Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi” düzenliyor.
Esenlerli gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu ‘3. Esenler Gençlik Günleri’yle yaşıyor.
17-18-19 Mayıs tarihlerinde yamaç paraşütünden akustik konsere, su altı dalışından spor turnuvalarına, yarışmalardan gezilere kadar birçok etkinliğin yer aldığı Esenler Gençlik Günleri’nde Gazze direnişine destek vermek amacıyla “Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi” düzenlenecek. Esenlerli 200 genç, 18 Mayıs Cumartesi günü 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde direnişin sembolü olan “dabke” dansını yaparak Filistin’e destek olacak.
Gösterinin ardından “Grup Yürüyüş” Filistin için hazırladıklarını parçalarını seslendirecekleri bir konser verecek.
18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 20.00'te düzenlenecek olan etkinlik 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.
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