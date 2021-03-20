  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mor Çete ve ekibi meydanlara dökülecek: Topyekün mücadele çağrısı!

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması

Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem

Dünya gündemini altüst eden iddia! 'Füzeyi İran verdi! Vurdular'

HDP milletvekili Hüda Kaya İslam'la terörü bağdaştırarak resmen İslam'a hakaret etti

ASELSAN noktayı koydu! Bakan Varak inceledi: Şu anda aktif

İstanbul Sözleşmesi iptal edildi, provokatörler işbaşı yaptı

Bir ülke daha harekete geçti! İstanbul Sözleşmesi'ni bırakıyorlar

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamının paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararı zorunlu LGBT eğitimi verdiren İmamoğlu'nu yıktı
Gündem Esenler'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
Gündem

Esenler'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 18:48:00 -
Esenler'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Esenler'deki kaza, Otogar Bağlantı yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ani şekilde fren yaptı. Seyir halindeki ticari taksi de duramayarak ani fren yapan otomobile çarptı. Ardından, bir diğer araç, bir motosiklet ve kamyonet kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü omzunun üstüne düşerek sürüklenmeye başladı. Kamyonet sürücüsü ise başını vurarak hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken kamyonet sürücüsünün tedavisi ayakta yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazadan dolayı başka bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik akışını tek şeritten sağladı. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, “En önde otomobil var. Onun önünde bir araç fren yapıyor. otomobil duramıyor. Ticari taksi otomobile vuruyor. Benim önümde de motosiklet vardı. Motosiklet ticari taksiye vurdu. Ben motosiklete vurmamak için arabayı sağ taraftan kurtarmaya çalıştım. Kurtaramadım, taksiye vurdum. Kazaya 5 araç karıştı. Ticari taksinin sürücüsünün başında sıkıntı var. Motosikletlinin omzunda problem var. Çünkü bayağı uçtu” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Ekonomi

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama

Dün gece görevden alınan Merkez Bankası Neci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Ağbal açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başka..
İki isim merkeze alındı! Erdoğan'dan kritik atamalar
Gündem

İki isim merkeze alındı! Erdoğan'dan kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin Singapur Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Lütem ve Moğolistan Büyükelçisi Muhittin ..
Merkez Bankası Başkanı değişti!
Gündem

Merkez Bankası Başkanı değişti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay