Esenler'de yangın: 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi İstanbul'un Esenler ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Esenler'de bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.



Esenler Turgut Reis Mahallesi 527. Sokaktaki 5 katlı bir binanın 3. katında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dairede bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 2'si kadın 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla ambulansa alınan kadın ve çocuklar hastaneye götürüldü.

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