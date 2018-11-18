Esenler’de torbacının eşi eroinleri oyuncak ayıyla pencereden attı

İstanbul’da torbacılara göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Esenler'de uyuşturucu satan bir şahsın yakalanması için çalışma başlattı. “Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan emniyette çok sayıda kaydı bulunan Mustafa Ş. (26) isimli zanlı, Esenler Menderes Mahallesi'nde kıskıvrak ekiplerce yakaladı.

SOKAKTA YAKALANDI, EŞİNE “KAPIYI AÇMA” DİYE BAĞIRDI

Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen şahıs, polisin nezaretinde 352. Sokak’taki evinin girişine götürüldü. Uyuşturucu maddelerin evde olduğunu tespit eden polis, bağırma ihtimaline karşın bir süre torbacının ağzını kapattı. Kapıyı gelen narkotimler, koçbaşıyla kırmak istedi ancak şahsın eşine kapıyı açtırabileceğini söylemesi üzerine kırmaktan vazgeçti. Kapıdan eşine seslenerek açmasını söyleyen torbacı, saniyeler geçmeden “Açma kapıyı, polis” diye bağırmaya başladı. O sırada da torbacının eşi Tuğba Ş.(24), şeffaf poşetlerdeki satışa hazır haldeki eroinleri pencereden dışarıya attı.

EROİNLERİ OYUNCAK AYI İLE PENCEREDEN ATMIŞ

Kadının maddeleri attıktan sonra kapıyı açtığı eve giren polis, odalara girerek didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda evde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 5 bin 835 lira ele geçirildi. Çalışmaları daha da derinleştiren narkotimler, bina arasına inerek fenerle arama yapmaya başladı. Her taşın ve tahtanın altına tek tek bakan polis, oyuncak ayı ile pencereden atılmış 26 paket eroin maddesi ele geçirdi.

POLİS 1 HAFTALIK BEBEĞİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Öte yandan aramaların tamamlanması sonrası torbacı Mustafa Ş. ters kelepçelenerek, eşi Tuğba Ş. ise kucağındaki 1 haftalık bebeğiyle polis aracına götürüldü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen torbacı ve eşi ardından şubeye götürüldü. Sağlık kontrolü çıkışında memurun battaniyeye sarılı bebek için, “Çabuk üşümesin, arabayı ısıtın” sözleri ise polisin vicdanını ve hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

TORBACI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şubeye getirilen torbacı ve eşi, ifadelerinin alınmasının ve sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Bakırköy Adliyesinde mahkemeye çıkartılan Mustafa Ş., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Tuğba Ş. ise yeni doğum yapmasından dolayı savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA