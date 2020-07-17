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Aktüel

Esenler'de özel bir hastanede yangın

Yoğun bakım servisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 21:03:08 -
Esenler'de özel bir hastanede yangın

İSTANBUL (AA) - Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, özel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bazı yatakların alev alması sonucu büyüyen yangına ilk müdahale, hastane personeli tarafından yapıldı.

Binadaki hastalar ve personeller tahliye edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Binada duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

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