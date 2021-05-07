Esenler’de kurulacak pazar yerleri hangileri? Esenler’de hangi semt pazarı açık 8-15 Mayıs
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Peki Esenler’de kurulacak pazar yerleri hangileri? Esenler’de hangi semt pazarı açık? Esenler’de 8 Mayıs Cumartesi pazarlar açık mı?
İçişleri Bakanlığı'nın 'Pazar Yerleri' genelgesine göre 8 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri hizmet verecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgilere Esenler’de açık olacak pazarlar merak ediliyor. Esenler’de hangi pazar yerleri açık? Tam kapanmada cumartesi günü Esenler’de hangi pazarlar açık olacak? Esenler’de yarın açık olan pazar yerleri hangileri?
Esenler’de hangi semt pazarı açık? (8 Mayıs Cumartesi)
Kazım Karabekir Pazartesi Pazarı,
Havaalanı Mahallesi Salı Pazarı,
M.Sinan Mahallesi (Fevzi Çakmak) Salı Pazarı,
Nine Hatun (Üçyüzlü) Çarşamba Pazarı,
Kemer (Fevzi Çakmak) Çarşamba Pazarı,
Turgut Reis Mahallesi (Tepe) Perşembe Pazarı,
Tuna (Karabayır) Cuma Pazarı,
Fatih Mahallesi (Üçyüzlü) Cuma Pazarı,
Menderes Mahallesi Cumartesi Pazarı,
Namık Kemal Cumartesi Pazarı,
Oruç Reis Pazar Pazarı,
Havaalanı Pazar Pazarı.