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Yaşam Esenler'de korku dolu anlar!
Yaşam

Esenler'de korku dolu anlar!

Yeniakit Publisher
2024-05-05 03:19:00 -
Esenler'de korku dolu anlar!

Esenler'de gece saatlerinde sokakta yürüyen baba ve oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ilerleyen baba ve oğluna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan babaya ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan babayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için polisin çalışması devam ediyor. Saldırının hemen ardından sokakta yaşanan hareketlilik ve yaralı kişinin yakınlarının baygınlık geçirdiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olaya tanık olan Hasan Karakaya, "Sipariş dağıtıyordum, silah seslerine geldim ben. Baktım arkadaş yerde yatıyor, vücudunda çok sayıda mermi izi vardı. Ambulans geldi, müdahale etti. Yaşıyordu, belirti vardı ama kötü oldu yani. Mermi izleri vardı vücudunda, sağlık ekipleri o an kalp masajı yaptı." şeklinde konuştu.

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