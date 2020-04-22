Esenler’de 23 Nisan kutlamaları başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında her yıl olduğundan daha farklı kutlanıyor. Sokağa çıkıp kutlayamayan çocuklar için Esenler Belediyesi harekete geçti. Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinden oluşan 3 kişilik bir animasyon ekibi, sokak sokak gezerek Esenlerli çocukları eğlendirdi. Giydirilmiş klasik bir araçtan çocuk şarkılarının seslendirildiği animasyon gösterilerinde çocuklar balkonlara çıkarak eğlenceye eşlik etti. Bugün başlayan çocuk şenlikleri bayram sonuna kadar devam edecek.

Belediyemiz Bu Tarz Etkinliklere Her Zaman Öncülük Ediyor

Esenler esnafından Nebi Çalışkan, yapılan programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çalışkan, “Esenler Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bu aktivitelere her zaman öncülük ediyor. Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuklar çok mutlu oldu. Zaten evde çok sıkılmışlardı. Hem eğlendiler hem 23 Nisan’ı kutladılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünyada kutlu ve mutlu olsun” dedi.

Mahalle sakinlerinden Orhan Çapkan da, “Çocuklar günlerdir evde çok sıkılmıştı. Belediyemiz çok güzel düşünmüş. Hepsinden Allah razı olsun. Sayelerinde çocuklarımızın yüzü güldü. Böyle programlar sadece çocukları değil hepimizi mutlu etti. Esenler Belediyesine çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.