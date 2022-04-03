Esenler sular saat kaçta gelecek 3 Nisan | Eyüpsultan su ne zaman gelir?
3 Nisan su kesinti saatleri İski | İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Pek çok kişi ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelir?
İstanbul’un bazı ilçelerinde 3 Nisan Pazar günü su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek?
Esenler sular saat kaçta gelecek 3 Nisan | Eyüpsultan su ne zaman gelir?
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.04.2022 14:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.04.2022 12:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.