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Yaşam Esenler sular saat kaçta gelecek 3 Nisan | Eyüpsultan su ne zaman gelir?
Yaşam

Esenler sular saat kaçta gelecek 3 Nisan | Eyüpsultan su ne zaman gelir?

3 Nisan su kesinti saatleri İski | İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Pek çok kişi ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-04-03 14:22:00 -
Esenler sular saat kaçta gelecek 3 Nisan | Eyüpsultan su ne zaman gelir?

İstanbul’un bazı ilçelerinde 3 Nisan Pazar günü su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek?

Esenler sular saat kaçta gelecek 3 Nisan | Eyüpsultan su ne zaman gelir?

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler      :              Turgut Reis Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               03.04.2022 14:08

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler      :              Sakarya Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               03.04.2022 12:49

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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