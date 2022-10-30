Esenler Erokspor-Amed Sportif maç sonucu
TFF 2.Lig Beyaz Grup 12.hafta maçında Esenler Erokspor ile Amed Sportif karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Esenler Erok maçı ne oldu kaç kaç?
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 12.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise Esenler Erokspor-Amed maçının sonucunu araştırmaya başladı.
Esenler Erokspor-Amed Sportif maç sonucu
Esenler Erokspor-Amed Sportif maçı 14.00'te başladı. Maç 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle devam ediyor.