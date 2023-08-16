Esenler depremi de kentsel dönüşümü de unutmuyor

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine ve on binlerce vatandaşın da yaralanmasına yol açan Marmara Depremi'nin 24’üncü yılında, "Hayat Kurtaran Dönüşüm” konulu bir basın toplantısı düzenledi. Kahvaltı programının ardından Göksu, Esenler’in büyük kentsel dönüşüm projesi ve farklı mahallelerinde devam eden dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR HAYAT MESELESİDİR

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, kentsel dönüşüm süreçlerini doğru yönetmek için 3 temel odak nokta çerçevesinde hareket edilmesinin altını çizerek, şu şekilde konuştu:

“6 Şubat’tan sonra belediyemize kentsel dönüşümle ilgili müracaat sayısı binlerle ifade edilmeye başlandı. Artık bu rakam onların da altına düştü. Vatandaş gelse de gelmese de bizim üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. 2012 yılında başlayan sürece büyük katkılar verdik. Ben belediye başkanı olarak elbette dönüşümden sorumluyum. Aynı zamanda bu şehirde yaşayan her birey de dönüşümden sorumludur. Hiçbir insanımızın burnu kanamadan bu süreçleri atlatabilmesi için 3 temel odak noktamızın olması gerektiğini düşünüyorum. İlk olarak siyasi aklın buraya odaklanması gerekir. Bizim en büyük sorunumuz maalesef siyasetin buraya odaklanmasından daha çok siyasetin bunu kendi manipülasyon alanına çekmesidir. Dönüşümü siyasetin üstünde görmek gerekir. Kentsel dönüşüm bir hayat meselesidir. İstanbul’da kentsel dönüşümle alakalı 1.537 adet dava açılmış. Bu davaların yaklaşık yüzde 60’ı Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Plancılar Odası tarafından açılmış. Esenler’de Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümünün yapıldığı, şu an içerisinde insanların oturduğu projenin durdurulması için tam 12 dava açılmış. Bir diğer odak noktası toplumsal aklın inşasıdır. Kentsel dönüşüm; doğru ikna, doğru iletişim ve rızayla yapılmalıdır. Bu binaların ömrü olduğunu anlatmamız, vatandaşın da buna inanması lazım. Bizim görevimiz, insanımızı huzur ve güvenle oturacağı evlerde yaşatmak. Son olarak da medya aklının dönüşüme odaklanması gerekir. Bu şehrin dönüşmesi hepimizin sorumluluğudur. Medyanın da burada üzerine düşen, iyi örnekleri öne çıkarmaktır.”



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60 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRDÜK

“2012 yılında büyük bir dönüşüm hamlesine başladık ve kendimize 3 yol belirledik” diyerek sözlerine devam eden Başkan Göksu, Esenler’de 60 bin konutu dönüştürdüklerini ve çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini şu sözlerle anlattı:

“İlk olarak vatandaşa rehberlik yapalım, dedik. Şehrin planını vatandaşın yararına dönüştürecek şekilde yaptık. Kentsel dönüşüme teşvik edecek bir altyapı kurduk. Bir diğer seçenek olarak, ‘özel şirketlerle kendiniz yapabilirsiniz’ dedik. ‘Biz size kira ve her türlü hukuki desteği verebiliriz’ dedik. Son olarak da o zamanki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ, Çevre Bakanlığı ve Esenler Belediyesi kamu eliyle dönüşüm yaptık. O günden bugüne yaklaşık 60 bin konutu dönüştürdük. Dönüşmesi gereken konut sayımız yine yaklaşık olarak 92 bin 200 civarında. En acil dönüştürmemiz gereken konut sayısı 16 bin. Donatı alanları üzerinde olduklarından kendilerini dönüştürme imkânına sahip değiller. 1 yılda taşıdığımız konut sayısı 4 bin. Şu anda Esenler’de mahalle mahalle, sokak sokak ne nerede ve nasıl dönüşecek bunların hepsi belirlendi.”

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ VATANDAŞLA BİRLİKTE YAPALIM

Vatandaşla birlikte bir kentsel dönüşüm planladığını söyleyen Göksu, “İstiyoruz ki sadece bizim elimizle değil, vatandaşla birlikte yapalım. Bunun için kentsel dönüşüm rehberlik hizmetleri yayınları hazırlıyoruz. Evlere teker teker gidip dağıtacağız. Evini dönüştürmek isteyenler, ne yapması gerektiğini oradan öğrensin. Seçeneklerini bilsinler. Yol haritasını verelim. Şu zamana kadar 60 bin konut dönüştürdük, vatandaşlarımız tarafından bizi açılan bir tane dava yok. Hukukçularımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açılan davalarla uğraşıyor” dedi.

Basın toplantısının ardından Başkan Göksu, Esenler’de 2012 yılından bu yana tamamlanan bazı kentsel dönüşüm projeleri (Havaalanı Mah., Turgutreis Mah., Oruçreis Mah.) ile eski binaların yıkım çalışmaları devam eden sahalarını basın mensuplarına gezdirdi ve bu alanlar hakkında basını bilgilendirdi.