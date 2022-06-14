Her yaz ilçe belediyeleri genellikle toplu sünnet törenleri düzenliyor. Haziran ayıyla birlikte pek çok kişi bu sene Esenler Belediyesi’nin toplu sünnet töreni yapıp yapmayacağını araştırıyor.

Esenler Belediyesi sünnet yapıyor mu? Esenler Belediyesi sünnet kayıtları 2022 ne zaman?

Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yavrularımıza sağlıklı bir gelecek sunmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için ücretsiz Geleneksel Sünnet Şöleni düzenliyoruz" denildi.

Toplu sünnet töreni etkinliği 18 Haziran Cumartesi günü 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Törenle ilgili ayrıntılı bilgiye, başvurulara Esenler Belediyesi'ni arayarak ulaşabilirsiniz.