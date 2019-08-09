Esendere Belediyesine 2 bin 500 metre içme suyu borusu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Esendere Belde Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 bin 500 metre uzunluğunda 200’lük içme suyu borusu hibe edildi.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun girişimleri sonucu içme suyunda kullanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 bin 500 metre uzunluğunda 200’lük temiz su borusu hibe edildi. Hibe edilen içme suyu borularını teslim aldıklarını dile getiren Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Beldemizin en büyük sorunlardan birisi, içme suyu sorunuydu. Biz meclis olarak toplandık. Özellikle beldemizin Mesken Mahallesi’ndeki içme suyu sorununu nasıl çözüm getirebiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Yaklaşık 21 yıl önce bu içme su şebekesi Beşevler köyünden getirilmiş. Hattın büyük bir bölümü zarar görmüş ve eskimiş. Bizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde girişimde bulunduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bize içme suyu sorusu gönderildi. İçme suyu sorununu en kısa sürede çözeceğimize inanıyoruz. Bu borular döşendiği taktirde, beldemizin içme suyu sıkıntısı ortada kalkacaktır. Halkımız daha düzenli, daha temiz içme suyuna kavuşacaktır. Bakanlığımızın bize hibe edilen 2 bin 500 metre uzunluğundaki 200’lük temiz su borusu için 400 bin TL değerindedir. Belediye başkanı olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a çok teşekkür ederim” dedi.