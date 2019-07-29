Esen Türker, Ege Bölge Başkanlığına tekrar seçildi

Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Başkanlığı görevine tekrar seçildi.

Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde görevini yürüten Aydın il Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Mart ayında seçimlerini gerçekleştirerek İcra Komitesi Başkanlığı görevine Esen Türker’i seçmişti. Tamamlanan seçimler ardından çalışmalarına başlayan Aydın İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker, ikinci kez güven tazeleyerek tekrar TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Başkanı seçildi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Başkanlığı’na seçilen Esen Türker; "Bölgemizde iş dünyasının aktörü olan girişimci kadınlarımıza Ankara’da temsil yetkilerini bana teslim ettikleri için müteşekkirim. Bugüne kadar Aydın Kadın Girişimciler Kurulu olarak yaptığımız tüm projeler, kadının iş dünyasındaki sayının arttırılması ve yerini güçlendirilmesi temeline dayanmıştır. Bundan sonra da bölge olarak aynı hedefe, başka projeler ile yürümek için kollarımızı sıvadık. TOBB ailesinde olmanın farklı bir gurur olduğunu dile getiren Esen Türker, bu oluşumları inşa eden ve destekleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, koordinatörlüğümüzü kurulduğumuz günden bu yana üstlenen Aydın Ticaret Borsası’na vedestek veren Aydın ili oda ve Borsalarına teşekkürlerimiz sunuyorum” dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulunda toplam 13 bölge temsilcisi yer alıyor.