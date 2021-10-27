Eşel mobil ne demek? Eşel mobil sistemi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Peki eşel mobil sistemi nedir? Eşel mobil sistemi ne anlama geliyor? Eşel mobil ne demek?

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Peki eşel mobil sistemi nedir, ne anlama gelir? Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel mobil sistemi devam edecek mi?

Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem. Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.