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Aktüel

Eşek ile köpeğin dostluğu

Adana’nın Kozan ilçesinde hayvan rehabilitasyon ve bakım merkezinde engelli eşek ile köpeklerin dostluğu görenleri hayran bırakıyor.

2020-04-29 11:17:33 -
Eşek ile köpeğin dostluğu

Adana’nın Kozan ilçesinde hayvan rehabilitasyon ve bakım merkezinde engelli eşek ile köpeklerin dostluğu görenleri hayran bırakıyor.


Kozan Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde 6 yıldır bulunan "Fıstık" adı verilen engelli eşek ile sokak köpeği "Garip" birlikte aynı kaptan yemek yiyor, birlikte gezip dinleniyor.


Barınaktaki bir çok köpek ile de dostluk kuran "Fıstık" yakın arkadaşı "Garip"in yanı sıra diğer köpeklerle de uyum sağlıyor.


6 yıl önce ayağından sakat olarak barınağa getirilen eşeğin tüm bakımları barınak tarafından gerçekleştirilirken, köpeklerin bakımları da hayvan severler ve barınak görevlileri tarafından yapılıyor.


Barınak çalışanı Sevilay Dağlı, "Hayvanlar arasındaki en güzel dostluk diyebilirim. Köpekler genelde kendi türleri ile anlaşırlar. Bunlar anlaştılar. Dostlukları çok güzel. Eşeğin beslenmesi zaten marketler ve halden geliyor. Yayılıyor, odası var yerine geçiyor. Tırnaklarında uzama vardı. Geçen hafta kestik. Sağlık sorunu yok. Durumu iyi. Onları mutlu görünce biz de mutluyuz. İnsanlar da onlara hayranlıkla bakıyor” diye konuştu.

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