Eşeğin Yahudilerle imtihanı!

Müslümanları ve İslam’ın inanç esaslarını kendi akıllarınca eleştirmeye kalkanların söz konusu diğer dinler ve özellikle tahrif edilmiş "Yahudilik" olunca ağızlarını bıçak açmıyor.

Özellikle Kurban bayramında Müslümanlara saldıran bazı yerli ve yabancı medya hayvanlara eziyet edilen diğer dinlerin garip ritüellerini ise hiç gündeme getirmiyor. Kurban bayramında hayvanların katledildiğini ileri sürenler, bir Hristiyan adeti olan yılbaşı ya da diğer adıyla 'Noel bayramı'nda yüzbinlerce hindinin kesilmesine ses çıkarmıyor.

Yahudiler 'eşeği' omuzlarında taşıdı

Birçok ilginç geleneğe sahip olan Yahudilerin "Eşek’le bereketlenme bayramı" da enteresan görüntülere sahne oldu.

Arkada çalan tempolu müzik eşliğinde çevresinde olup bitenden haberi olmayan zavallı eşeği omuzlarına alan Yahudiler hayvan ile birlikte dairelere çizerek dans etti.

Tevrat'a dayanıyor

Tahrif edilmiş olan Tevrat’ta Yahudiler’e bir eşeğin behor yavrusunu bir kuzu veya ya da oğlak karşılığında kurtarma emri veriliyor. Buna göre eşeğin sahibi, eşeğin yerine bu davar yavrusunu koyarak veya Koen’e onun parasal karşılığını vererek hayvanı kurtarır. Eşeğin sahibi bu hayvandan hiçbir yarar sağlayamaz. Eğer bir kişi eşeği belirtilen şekilde kurtarmazsa onun boynunu ensesinden vururak öldürür.