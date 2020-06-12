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Esed'in yerine geçeceği söylenen Fahd el-Mısri'den Türkiye açıklaması

Suriye'de katil Beşşar Esed'e alternatif olarak gündeme gelen Fahd el-Mısri, Türkiye ile ilgili olarak yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:22:00 -
Esed'in yerine geçeceği söylenen Fahd el-Mısri'den Türkiye açıklaması

Rusya’nın Beşar Esed’den vazgeçebileceği tartışmalarının akabinde adı Esed’e alternatif olarak gündeme gelen Fahd el-Mısri'den Türkiye açıklaması geldi.

“Suriye’de Esed dönemi bitmiştir” ifadelerini kullanan el-Mısri, “Yeni bir Suriye üzerine düşünme vakti geldi. Biz Fransa modeline yakın bir modeli Suriye’de uygulamak istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’ye ilişkin konuşan el-Mısri, Ankara’nın Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğine dikkat çekti. El-Mısri, şunları söyledi:

“Türkiye önemli bir komuşumuz. Türkiye’nin de Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekiyor. Türkiye’nin milli güvenlik endişelerini de anlıyoruz. Ama Suriye’deki Kürtlerin durumunun farklı olduğunu anlamalı.”

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Yorumlar

Güney Doğulu

El-Mısri senin dilin yılanın dili gibi çatallı. Islık çalıp durma katil Esad ile kozun varsa paylaş. Türkiye Cumhuriyeti ile sen muhatap olacak kadar değilsin.
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