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Medya Esed’in samimiyet sınavı! O ülkenin şimdilerdeki karın ağrısı da bu zaten
Medya

Esed’in samimiyet sınavı! O ülkenin şimdilerdeki karın ağrısı da bu zaten

Yeniakit Publisher
2024-07-12 15:35:00 -
Esed’in samimiyet sınavı! O ülkenin şimdilerdeki karın ağrısı da bu zaten

Tunca Bengin, Esed'in Suriye'deki terör örgütleriyle olan ilişkisini ve bu durumun bölgedeki etkilerini kaleme aldı. Esed'in demografik yapıyı değiştirerek PKK/YPG/PYD'nin rahat hareket etmesini sağladığını belirten Bengin, Esed'in samimiyet sınavının Ankara-Şam hattında normale dönüş için önemli olduğunu vurguladı. Putin'in, Türkiye olmadan ABD'yi Suriye'den çıkaramayacağını bildiğini ekleyen Bengin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Tunca Bengin, Esed'in Suriye'deki terör örgütleriyle olan ilişkisini ve bu durumun bölgedeki etkilerini kaleme aldı. Esed'in demografik yapıyı değiştirerek PKK/YPG/PYD'nin rahat hareket etmesini sağladığını belirten Bengin, Esed'in samimiyet sınavının Ankara-Şam hattında normale dönüş için önemli olduğunu vurguladı. Putin'in, Türkiye olmadan ABD'yi Suriye'den çıkaramayacağını bildiğini ekleyen Bengin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Malum, Suriye’de karışıklık ilk başladığı zaman Esad, emperyalist güçler ABD ve Rusya istediği için o bölgeyi boşalttı. Daha doğrusu, teröristlerin bugün çöreklendiği o toprakları terör örgütüne bizzat kendisi bıraktı, yekten teslim etti. Hatta oradaki kendi halkını katliam ve zulümlerle göçe zorlayarak, terör örgütüne yardım, yataklık etti. Oradaki demografik yapıyı değiştirerek PKK/YPG/PYD/SDG’nin bu kadar rahat hareket etmesini sağladı. Bugün Suriye’de bir terör yapılanmasından söz ediyorsak, bunda Esad’ın payı büyük açıkçası. Nitekim şimdilerde de o teröristlerle dirsek temasını devam ettiriyor…

***

Adım atma denildiğinde ise Şam şu an bir sessizlik içerisinde. Evet Esad’ın görüşmeye yeşil ışık yakan dolaylı bir açıklaması oldu ama resmen ağzından değil. Hatta Suriye’nin PKK/YPG/SDG’yi kendi iç meselesi olarak gördüğüne dair iddialar da var. Dolayısıyla Ankara-Şam hattında yeniden normale dönüş, konuşulan “liderler zirvesi” olasılığının gerçekliğe dönüşebilmesi Esad açısından tam bir samimiyet sınavı... Olursa da devamı yine doğrudan Esad’ın tavrı ve samimiyetine endeksli. Esad gerçekten ülkesinin toprak bütünlüğünü düşünüyorsa, halkının tamamını kucaklamak istiyorsa yapacakları belli. Sonrası da el birliğiyle ABD’nin bölgeden postalanmasına gelir. Putin de biliyor ki Türkiye olmadan ABD’yi Suriye’den kimse sökemez. ABD’nin şimdilerdeki rahatsızlığı, karın ağrısı da bu zaten..."
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