Esed'in İngiliz eşi açıkladı: Kanseri yendim
Katil Beşar Esed’in eşi Esma Esed, bir yıl önce yakalandığı meme kanserini tamamen yenerek sağlığına kavuştuğunu açıkladı.04 Ağustos 2019 Pazar 22:42
RT Arapça kanalına konuşan eli kanlı katil Beşar Esed'in İngiliz eşi Esma Esed, “Kanserin uzun, yorucu ve ağır bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Bu yolculuğun hangi aşamasındasınız?” sorusuna “Yolculuğum sona erdi. Bütün acısı ve yorgunluğu, olumsuz ve hatta olumlu etkileriyle, Allah'a şükür bitti” cevabını verdi.
“Yani kanseri yendiniz diyebilir miyiz?” sorusu üzerine Esma Esed, “Evet. Allah'a şükürler olsun kanseri tamamen yendim” dedi.
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