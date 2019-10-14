Esed'in ajansından ilginç iddia! 'Esed rejimi Menbiç'e girdi' Bölgede zaman zaman Esed'e bağlı haber ajansı, Esed rejiminin ülkenin kuzeyinde yer alan Menbiç'e girdiğini iddia etti.

Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA, Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki Menbiç şehrine girdiğini öne sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, bugün altıncı gününe girdi. Harekat kapsamında SMO'nun operasyon başlattığını duyurduğu Menbiç'e, Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Esed rejimi de girdi. Manipülasyon haberleri ile tanınan Suriye devlet televizyonu İhbariye de haberi takipçilerine "Suriye ordusu birlikleri, Halep bölgesinin Menbiç şehrine girdi" anonsuyla aktardı. Türkiye'yi kınamışlardı! Esed ziyareti ülkeyi karıştırdı

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